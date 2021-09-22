Перетворили навколишню територію на сміттєзвалище

Мешканці вулиці Байкальської потерпають від безвідповідальних продавців місцевого оптОвого ринку. Близько половини підприємців не уклали угод на вивезення сміття. Тож виносять мішки з відходами у баки найближчих дворів. На численні запити жителів – відреагували у міськраді. Департамент екології організував рейд. Наш Єгор Ромахло – із подробицями…

Нестерпний сморід та антисанітарія. Вулиці лівобережжя неподалік Байкальського оптОвого ринку – всіяні купами сміття. Місцеві жителі кажуть – усі ці відходи безвідповідальні підприємці виносять зі своїх точок вночі. Місцями це вже цілі гори органіки, що гниє.

І подібна картина тут – вже багато років. Сьогодні ж – підприємців перевірить комісія міськради. Ось – перша жіночка, яка торгує рибою. І написи на цінниках дуже схожі із тими, що ми бачили на стихійних звалищах поряд. На руках у реалізатора – жодних документів.

Далі жінка швидко прибирає увесь товар. Але від складання адмінпротоколу – це її не врятує. На наступній торговельній точці – також документи не надають. Хоча навіть є куточок споживача. Щоправда – дістатися до нього можна тільки за допомогою драбини. Продавець з цього приводу – доволі самокритичний.

Та все ж документи пообіцяли надати. Мовляв, хазяїн підвезе. Загалом, на цьому ринку працюють близько сотні підприємців. За перші пів години перевірки статистика невтішна. Кожен другий – має проблеми з паперами. Покарання ж за це – відносно невелике – від вісімсот п’ятдесяти – до тисячі сімсот гривень. Саме тому, кажуть у департаменті екології, тут постійно утворюють сміттєзвалища.

А це – близько гектара землі, яка була отруєна відходами. Також чиновники припускають, що оскільки підприємці ігнорують їхні вимоги – доведеться залучати вже й поліцію.