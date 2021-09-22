У Кам’янському для відвідувачів стали доступними 2 зони відпочинку

22.09.2021 16:26
У Кам'янському для відвідувачів стали доступними 2 зони відпочинку

Усе для розваг та приємного дозвілля. У Кам’янському для відвідувачів стали доступними 2 зони відпочинку, серед яких – оновлений парк. На грандіозне відкриття завітали сотні гостей. Відвідав усі локації й міський голова Андрій Білоусов. Подробиці про яскраву подію – дивіться прямо зараз.

Оновлений лівобережний парк тепер наче з чарівних казок. На вході усіх зустрічають улюблені з дитинства герої. Під творчі виступи міських колективів відвідувачі парку змогли пройтися квітковими алеями. Вони – гордість зеленої зони. На оновленій території – тисячі різноманітних рослин. Аби усі вмістилися, загальну територію розширили майже у тричі.

Великі зони для ігор та розваг – подарунок для молоді. Тут є все для активного відпочинку. Зокрема, майданчики для гри в хокей на роликах, скейт-парк та вуличні тренажери. Встановили й сучасні атракціони, канатні та батутні містечка і яскравий водний майданчик. Облаштували оглядовий майданчик з фонтаном.

Позитивні зміни торкнулися і Соцміста. Там побудували новий затишний сквер з липами та ялинками. Всередині звели фонтани та великий дитячий майданчик. Мешканці – задоволені.

На честь відкриття нової зони відпочинку влаштували веселе свято. Вітав мешканців міський голова.

Крім того, цьогоріч завершать реконструкцію кіноконцертного залу “Мир”. А вже у 2022 капітально відремонтують лівобережну набережну.
Софія Куценко, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.

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