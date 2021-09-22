Перший дніпровський скейт-парк будують на лівому березі

Першому скейт-парку у місті – бути. Спортивний майданчик вже будують на лівому березі. Це – друга черга скверу імені Усачева. Під час проєктування майданчику архітектори та підрядник радилися безпосередньо зі скейтерами. Тож на виході має бути дійсно професіональний простір для тренувань. На якому етапі роботи зараз та коли будівництво планують закінчити – далі у сюжеті.

Неподалік скверу Усачева активно працюють будівельники. Саме тут вже до середини жовтня має з’явитися майданчик для скейтерів. Підрядники майже закінчили заливати бетоном головну чашу спортивної зони. Загалом простір для катання на дошці займатиме близько 3 тисяч квадратних метрів. Що дуже радує місцеву молодь.

Аби зробити дійсно якісну та технічно правильну зону, архітектори звернулися до спілки скейтерів та ролерів. І, вислухавши усі поради та побажання, врахували їх у проєкті.

Окрім скейт-зони, у другій черзі скверу планують розмістити зелену зону з лавками, доріжками та дитячим майданчиком. Додатково обіцяють висадити близько шести сотень дерев. Однак цю частину проєкту втілять вже наступного року.

Загальний бюджет робіт 63 мільйони гривень. У міськраді ж проанонсували, що це перша – але не остання зона для скейтерів у Дніпрі.