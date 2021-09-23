КП “Дніпровський електротранспорт” провакцинувало 90% працівників

Від четверга набрали чинності нові карантинні обмеження. За правилами “жовтої” зони, співробітники підприємств мають бути щепленим на 80%, а от чиновники – на всі 100%. Показники ж захворюваності невтішні. За минулу добу – в Україні майже 8 тисяч нових випадків COVID-19. І це найбільша цифра з весни. Подробиці – далі в ковід-огляді.

Дніпропетровщина серед областей, де показники кількості нових інфікованих найбільші. За останню добу у нас майже 500 випадків.

Відсьогодні по всій країні запроваджено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки, карантинні обмеження стали жорсткішими.

Заклади харчування продовжать працювати без обмежень у часі. Але за столами має бути не більше чотирьох осіб. Щодо громадського транспорту, то перевозитимуть тільки сидячих пасажирів, які мають бути в масках. На підприємстві “Дніпровський електротранспорт” вживають й інших епідемічних заходів.

До того ж на підприємстві провакциновано майже 90% всіх працівників, серед яких водії та кондуктори. Сьогодні записались ще 40 охочих.

Василь Куліченко на підприємстві працює не перший рік. Сьогодні прийшов ревакцинуватись.

В “жовтій” зоні 80% працівників підприємств мають бути вакцинованими хоча б однією дозою. “Зелений” сертифікат про щеплення видаватимуть, якщо людина пройшла повну імунізацію. “Жовтий” – якщо препарат ввели одноразово. З підробкою таких документів вирішили боротись в Уряді. Підготували відповідний законопроєкт.

Декілька регіонів вже на порозі “червоної” зони. Де діятимуть вже інші правила. Бізнес має бути вакцинованим на 100%. Дніпропетровщина поки що до їхнього числа не входить.