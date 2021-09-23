У “жовтій” зоні можуть працювати лише школи з 80% щепленого персоналу

Відсьогодні по усій Україні офіційно оголошено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. У МОЗ постановили – у штатному режимі зможуть працювати лише ті школи, які мають від 80% щепленого персоналу. Усі інші переходять в онлайн. Це правило стосується лише 5 -11 класів. На молодшу школу та дитячі садки обмеження не поширюється. Яка ж ситуація із вакцинацією вчителів на Дніпропетровщині та як багато учнів сьогодні залишилося вдома – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Ще вчора ввечері, за статистикою департаменту гуманітарної політики, у Дніпрі було 15 шкіл, які не виконали норми з вакцинації. На ранок четверга таких навчальних закладів вже менше десятка. Й один з них – НВК №79, що неподалік проспекту Гагаріна.

Те, що сьогодні занять у старшокласників в цій школі не буде, помітно неозброєним оком. Адже до входу курсує лише малеча у супроводі батьків. Ставлення ж дорослих до обов’язкової вакцинації вчителів різниться.

До самого закладу не пускають. Мовляв, вхід тільки для учасників навчального процесу. Не захотіло спілкуватися із нами й керівництво. А ось у школі №21, що на вулиці Старокозацький, директорка більш гостинна. Воно й не дивно, адже тут з вакцинацією все добре.

Директорка каже, вчителі почали активно щеплюватися тільки з початком навчального року. Для порівняння, на 1 вересня вакциновано було лише 20% педагогів. Також керівництво запевняє, усі проходили імунізацію за власним бажанням. Адже повертатись до дистанційки тут ніхто не хоче.

Наразі невакцинованими у школі №21 залишилися тільки ті, хто має протипоказ щепленню. Усі інші вже отримали принаймні першу дозу препарату.

У департаменті ж гуманітарної політики запевняють – наразі вакцинація освітян у Дніпрі пришвидшилася. Вже по обіді 80%-й поріг вакцинації подолали ще в одній школі. Чиновники планують, що на початок наступного тижня всі учні Дніпра зможуть повернутися до своїх класів.

На Дніпропетровщині ж ситуація з вакцинацією вчителів зовсім не оптимістична. За останніми даними, загальний показник по регіону – близько 35%. Обласні ж чиновники певнять, що школами вже почали курсувати мобільні бригади, аби пришвидшити процес щеплення. Також стало відомо, що на дистанційне навчання почали переходити й виші. Зокрема про це вже повідомили у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара та Університеті імені Нобеля.