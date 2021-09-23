Цілий квартал без жодного промінчика світла вночі! У Дніпрі вже десятки років не освітлюється ділянка навколо будинку по вулиці Малиновського, 60. У цьому районі немає жодного стовпа з ліхтарем. Якось люди власноруч встановили біля під’їзду невеличкий плафон, так за нього отримали штраф! Усі подробиці далі в сюжеті.

Без освітлення буквально вся ділянка по Малиновського,60 на житломасиві Сонячний. Після восьмої вечора люди вимушені ходити в тотальній темряві.

Навколо цього багатоквартирного будинку за десятки років не встановили жодного стовпа з ліхтарем. Місцевий пан Олексій пригадує, що колись давно навпроти був завод. І з його території до вулиці досягало бодай якесь освітлення. Втім підприємство вже тривалий час не працює.

Жителі за власною ініціативою встановили біля під’їзду ліхтар. Втім за це їм ще і прилетіло.

У зоні, де люди пересуваються навпомацки, – й інший прохід, який веде до перехрестя. Ситуацію ускладнює ще і потужний дорожній рух. Вантажівки ту летять, не пригальмовуючи. Тож перейти дорогу ввечері — ще той експеримент.

Були вже і випадки, коли люди травмувались через погану видимість. Адже тут ще і розбита дорога. В таку халепу втрапила пані Валентина.

В міськраді ж на наш запит відреагували. Представники профільного департаменту виїхали на місце, обстежили все та пообіцяли виправити ситуацію.

Тобто вже наприкінці цього року стане відомо, чи з’явиться зовнішнє освітлення на Малиновського, 60.