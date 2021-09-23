Тиждень без  води провели мешканці Ставропольської та Степового тупику

Тиждень без нормального водопостачання провели мешканці вулиць Ставропольської та Степового тупику. Там ще 16 вересня вода в кранах майже зникла. У чому причина відключення – місцевим не пояснили. У відповідь на їхні обурення – повна тиша. У проблемі розбиралася Софія Куценко.

Максимальний тиск води у будинку Валерія Анатолійовича можна застати лише удень, коли сусіди на роботі. Прийняти душ чи помити посуд тут – справжнє випробування.

З одного боку – вулиця Ставропольська, з іншого – Степовий тупик. Людей тут об’єднує відсутність води у кранах.

Вже майже тиждень мешканці понад десяти будинків позбавленні нормального водопостачання. З їхніх кранів течуть маленькі цівочки. А інколи й того немає.

Перекрили воду на двох вулицях ще 16 вересня – місцеві бачили, як у люку з комунікаціями працювали аварійники. В чому причина відключення постачання та коли його відновлять – людям не пояснили. Неодноразові звернення до міськради та на гарячу лінію Водоканалу, залишилися без відповіді.

Через проблеми з водопостачання, в будинках неможливо користуватися пральними машинками. Більш того у жителів немає й гарячої води. Бо газові котли теж не працюють.

У Водоканалі кажуть: про те, що люди сиділи майже тиждень без води – й гадки не мали. Бо жодної заявки на їхню гарячу лінію не надходило.

Однак після нашого звернення – на місце одразу виїхала ремонтна бригада. Аварійники встановили: причиною слабкого водопостачання став не до кінця закручений вентиль. У Водоканалі припускають: місцеві могли щось лагодити самотужки.

Наразі тиск води стабілізували, а водопостачання нарешті відновили.