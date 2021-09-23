Лихівську школу перетворюють на сучасну та яскраву

23.09.2021 18:19
Лихівську школу перетворюють на сучасну та яскраву

Перша реконструкція за пів століття – Лихівську школу перетворюють на сучасну та яскраву. Хоча в одній з частин будівлі ще триває реконструкція, в оновлених класах вже проходять уроки. І діти, і педагоги задоволені тим, як школа перетворюється буквально на очах.

Лихівську опорну школу осучаснюють вперше в історії. Реконструкція проходить за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Будівлю школи утеплили. Зараз підрядники доробляють нову покрівлю. В оновлених яскравих класах вже проходять уроки. В іншому крилі школи реконструкція триває.

Ремонтники вже оновили частину коридорів. А ще завершили роботи у кабінетах фізики, математики, англійської мови, історії. Працювати у відремонтованих класах – набагато зручніше, кажуть педагоги.

Для кращого засвоєння матеріалу – яскрава стіна у вчительській зоні. Там – інтерактивна дошка.

Триває ремонт в іншому крилі будівлі. Підрядники працюють на 2-у поверсі. Класи шпаклюють, готують під фарбування.

Лихівський опорна школа – найбільша за кількістю учнів. Тут здобувають освіту 280 дітей з восьми населених пунктів місцевої громади.

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