У Кам’янському нагородили переможниць проєкту “Успішна жінка”

23.09.2021 18:12
У Кам’янському нагородили переможниць проєкту "Успішна жінка"

У Кам’янському відбулося нагородження переможниць проєкту «Успішна жінка – успішна громада». Започаткував його міський голова Андрій Білоусов, аби відзначити здобутки кам’янчанок у різних галузях. Вручення нагород відбулося на новій сцені міського музично-драматичного театру імені Лесі Українки.

Директорки шкіл, керівниці медичних установ, амбасадори молодіжної політики, бізнесвумен та просто жінки, віддані своїй професії та місту. Представниць прекрасної статі можна зустріти у кожній галузі. Міський голова під час вітального слова відзначив, кам’янчанки – є окрасою міста.

Переможниць проєкту нагороджували у 13 номінаціях. Серед яких – “Працівниця культури й спорту”, “Діячка культури та мистецтв” та інших. Леся Солоненко керує ОСББ і стала членом виконавчого комітету міської ради. Її обрали в номінації “Відданість громаді”. Каже, розпочалося усе з прагнення до позитивних змін.

Одразу дві представниці молодіжної ради Анастасія Жадан і Анна Павлова отримали нагороди у номінаціях “Громадський діяч” та “Молодіжний лідер”. Діячкою культури та мистецтв стала артистка театру Марина Юрченко. Кращою освітянкою визнано директорку гімназії №11 Наталію Реву. Добрими справами відзначилася Ірина Краюшкіна, а “Сильною духом” стала Марія Дружко. Кращою представницею правоохоронних органів визнано Аліну Терещенко. Каже, стати успішною у такій непростій професії складно, але можливо.

Підтримати Аліну прийшла донька Софія. Для дівчинки мама завжди успішна.

Приємні подарунки жінкам зробили також представники партії “Бджола”, ресторація «Дача» та директорка театру Маргарита Кудіна. А гарний настрій підтримали творчі номери від артистів Кам’янського.

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