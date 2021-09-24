У Кам’янському оновили їдальню ліцею №13

24.09.2021 19:02
У Кам'янському оновили їдальню ліцею №13

На обідню перерву, як на свято. У Кам’янському учні тамтешнього ліцею №13 отримали оновлену їдальню. На відкриття запросили керівництво міста. Як це було та які плані влади кам’янського щодо оновлення закладів освіти – дивіться далі у сюжеті.

З танцями та піснями відзначили довгоочікуване відкриття їдальні та День міста у тринадцятому ліцеї міста Кам’янське. Все розпочалося з урочистого моменту – стрічку на вході перерізає директорка школи Людмила Єфремова та очільник міста Андрій Білоусов.

Навчальний заклад працює з 1966 року. Капітальний ремонт у їдальні не робився жодного разу. За дорученням міського голови, було оновлено зал та харчоблок, встановлено сучасне пекарське та кухонне обладнання та нові яскраві меблі.

Виглядом нової їдальні залишились задоволені й учні. Перші, хто завітав до зали, діляться враженнями.

Загалом у ліцеї навчається близько семи сотень дітей.
На капітальний ремонт цієї їдальні виділили близько мільйона гривень. За ініціативи ж очільника міста, вже почали розробляти проєкти з оновлення закладів освіти Кам’янського і на 2022 рік.

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