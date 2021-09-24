Під час уроків учень видерся на дах школи № 21

Ще один дніпровський заклад освіти опинився у полі зору громадськості! У школі № 21 під час уроків на дах будівлі видерся один з учнів. Сталося все під час перерви.

Оскільки вікна в кабінеті мансардні та знаходяться високо, 14-річному хлопцю довелось застосувати у якості опори парти. Потім його ще і підсадили однокласники. Коли парубок нагулявся по даху, на нього вже чекало керівництво закладу та бесіда з батьками.

Директорка зазначає — учень не мав проблем із поведінкою та гарно вчиться.