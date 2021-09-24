Під час уроків учень видерся на дах школи № 21

24.09.2021 19:23
Під час уроків учень видерся на дах школи № 21

Ще один дніпровський заклад освіти опинився у полі зору громадськості! У школі № 21 під час уроків на дах будівлі видерся один з учнів. Сталося все під час перерви.

Оскільки вікна в кабінеті мансардні та знаходяться високо, 14-річному хлопцю довелось застосувати у якості опори парти. Потім його ще і підсадили однокласники. Коли парубок нагулявся по даху, на нього вже чекало керівництво закладу та бесіда з батьками.

Директорка зазначає — учень не мав проблем із поведінкою та гарно вчиться.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Учні школи № 136 отримують погрози через мережу ТікТок

Учні школи № 136 отримують погрози через мережу ТікТок

24.09.2021 19:28
Новий міст у Дніпрі знову будуть ремонтувати

Новий міст у Дніпрі знову будуть ремонтувати

24.09.2021 19:17
Новомосковська станція екстреної меддопомоги отримала 13 "швидких"

Новомосковська станція екстреної меддопомоги отримала 13 “швидких”

24.09.2021 19:13
У Дніпрі відбулася фінальна конференція "Ініціативи Ковід 19. Бізнес клініки"

У Дніпрі відбулася фінальна конференція “Ініціативи Ковід 19. Бізнес клініки”

24.09.2021 19:09
У Кам'янському оновили їдальню ліцею №13

У Кам’янському оновили їдальню ліцею №13

24.09.2021 19:02
У "жовтій" зоні можуть працювати лише школи з 80% щепленого персоналу

У “жовтій” зоні можуть працювати лише школи з 80% щепленого персоналу

23.09.2021 18:56
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com