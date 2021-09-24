Учні школи № 136 отримують погрози через мережу ТікТок

«Сьогодні ваш останній день!». Така погроза адресована учням 136 школи, що у Придніпровську. Залякував невідомий через соцмережу ТікТок. До того ж діти начебто бачили біля навчального закладу чоловіка зі зброєю. До школи викликали правоохоронців. Що це все означає – дивіться у наступному сюжеті.

“Сьогодні ваш останній день!”. Таке повідомлення побачили учні 136 школи, що у Придніпровську. Невідомий створив анонімний акаунт у соціальній мережі ТікТок та почав поширювати відео з погрозами в бік педагогів та дітей.

По приїзду патрульні обстежили територію та ніяких підозрілих осіб не виявили. В середину також ніхто сторонній не проникав, бо заклад працює за програмою “безпечна школа”. Тут встановлені турнікети й вхід тільки за перепустками. Всередині й ззовні будівля обладнана камерами відеоспостереження. А після інциденту батьківський комітет запропонував найняти додаткову приватну охорону.

Тим часом місцеві школярі кажуть, що в курсі цього інциденту, втім не панікують та зберігають спокій. Дотримуються того, що, скоріш за все, — це розіграш.

Серед учнів вже навіть пішли чутки, що нібито цього жартівника виявили.

У поліції цю версію не підтверджують, але й не спростовують. Кажуть, триває слідство.

До справи про погрози школі також долучилися кіберполіція та ювенальна превенція.