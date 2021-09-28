Дніпропетровщина може перейти у червону карантинну зону

28.09.2021 18:22
Дніпропетровщина може перейти у червону карантинну зону

На порозі червоної карантинної зони. Дніпропетровщина в лідерах за добовим показником захворюваності на коронавірус – маємо майже 600 нових інфікованих. Всього ж в Україні – плюс шість з половиною тисяч випадків. Медики готуються до чергової хвилі – ковідні відділення нашого регіону вже заповнені майже на половину.

За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 595 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворілих у Дніпрі, Марганці та Кривому Розі. Ліжка у ковідних відділеннях медзакладів регіону вже заповнені майже на половину, фактично кожен другий пацієнт тяжкий та потребує постійної кисневої підтримки.

Наразі за всіма показниками Дніпропетровщина – у жовтій карантинній зоні. Повернутися з помаранчевої дозволило зменшення кількості госпіталізованих.

Та ситуація нестабільна і може змінитися будь-якої миті, кажуть експерти. Зовсім скоро ми можемо перестрибнути одразу до червоної зони. Єдиним способом захисту залишається імунізація. Нині в Дніпропетровській області першу дозу вакцини від COVID отримали понад мільйон людей. Дві дози – майже півмільйона – але говорити про колективний імунітет ще дуже рано. Водночас 91% шпиталізованих не мають жодного щеплення.

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