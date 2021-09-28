Сквер на Слобожанському проспекті ремонтуватиме підрядник. Частина робіт була виконана неякісно

У сквері на Слобожанському проспекті проведуть роботу над помилками! Про пошкоджені гойдалки, зруйновані елементи на дитячому майданчику та стертий газон — почали говорити вже за два дні після відкриття парку. І от за кілька тижнів, на ці проблемні питання звернули увагу підрядники. Підтвердили, що подекуди роботи і справді були виконані неякісно. Обіцяють переробити все власним коштом.

Це кадри помпезного відкриття скверу на Слобожанському проспекті у День міста. А це вже два дні потому. Поламані гойдалки, стерті газони та пошкоджені елементи на дитячому майданчику.

І от за кілька тижнів після відкриття представники підрядної організації визнали, у сквері таки потрібно терміново провести роботу над помилками. У першу чергу це стосується дитячих майданчиків.

Підрядники кажуть, деякі гойдалки та інші конструкції, місцями побудовані із порушеннями. Тож радять зараз не пускати своїх дітей туди гратися і певний час триматись подалі.

Відповідальна за будівництво парку організація вже повідомила компанію, яка встановлювала дитмайданчик, щодо необхідності його заміни.

Також відповідальна за будівництво компанія бере на себе реконструкцію пошкоджених гойдалок, дерев’яних стовпів та решти деталей, які зіпсувались. Перестелять наново і злощасний газон. Після відкриття скверу, його затоптали настільки, що місцями навіть видно ґрунт. Виявляється, по траві ходити було не можна, оскільки вона ще має прорости. Тож на майбутнє, підрядники сподіваються на порядність відпочивальників.