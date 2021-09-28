Федерації велосипедного спорту Кам’янського подарували автомобіль

Авто для велосипедистів. Федерації велосипедного спорту Кам’янського отримала у подарунок легковий автомобіль. Річ у тому, що обов’язкова умова проведення як змагань, так і тренувань, це автомобільний супровід. Тепер, завдяки підтримці міського голови Кам’янського, машина у спортсменів з’явилась.

Щоденно під час тренувань велосипедисти долають від 70 до 150 кілометрів. Подолання відстаней у межах міста не завжди буває безпечним для спортсменів. Це підкреслив і міський голова Кам’янського коли вручав ключі від автомобілю, призначеного супроводжувати велосипедистів.

Сергій Федоренко виховав чимало чемпіонів всеукраїнського рівня і переможців обласних та міських змагань. У секції велоспорту займається дуже амбітна й завзята молодь. Чимало з них є стипендіатами міського голови Кам’янського.

І стипендії і передача необхідного спортсменам авто, свідчать про увагу до розвитку велоспорту в Кам’янському. Тож слід чекати наступних перемог.