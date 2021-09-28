У Дніпрі ремонтують підпірні стінки. Зокрема і біля ліцею інформаційних технологій

28.09.2021 18:49
У Дніпрі ремонтують підпірні стінки. Зокрема і біля ліцею інформаційних технологій

Підпірні стінки ремонтують по всьому місту. Головна мета, не допустити зсуву ґрунту. Деякі, як на Січеславській Набережній та біля ліцею інформаційних технологій, навіть не стояли в планах. Їх внесли вже після надзвичайних ситуації. Всього аварійних ділянок в Дніпрі зо півтори сотні. До кінця року повністю відремонтують вісім.

Ліцей інформаційних технологій. Тут підпірну стіну, що тримала ґрунт з боку спортивного майданчика, знесла потужна літня злива. Після проведення тендерних процедур, почали відновлювальні роботи.

Ці роботи планують завершити до кінця жовтня. Інша ділянка, яку зараз ремонтують – це підпірна стінка вздовж трамвайних колій на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Короленка.

Перед початком реставрації об’єкт обстежили. Серйозних проблем не виявили. Усувають поточні негаразди, як то невеличкі тріщини та проводять естетичні роботи. Вже виконана перша черга відновлення.

Під час робіт рух трамваїв було зупинено. Цим скористались в КП “Дніпровський електротранспорт” аби замінити колії, які потребували ремонту.

На цій ділянці знов перекривати рух не будуть, роботи проведуть вночі. А от на перехресті вулиць Робочої та Криворізької транспорт не ходитиме два тижні. За цей період планують повністю замінити колії та провести інші супутні роботи. Перекриють рух 11 жовтня.

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