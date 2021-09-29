У Слобожанському триває будівництво сучасного басейну для дітей та дорослих. В активній фазі – внутрішнє оздоблення. Підрядники встановили очисне обладнання. Також вже провели електрику й опалення. Басейн має стати доповненням до новозбудованого спортивного комплексу. Детальніше дивіться у наступному сюжеті.

У Слобожанському киплять роботи зі створення сучасного басейну. Нині підрядники працюють над утепленням і декоруванням фасаду. Вже стоять усі вікна та великі вітражі. Найбільше змін всередині. Продовжують класти кахлі, штукатурити та шпаклювати стіни. Дитячий басейн витримав першу перевірку водою. Наповнений стояв цілий тиждень.

Всередині ж передбачені роздягальні, душові, тренерські, кімнати відпочинку та дві спортивні зали. На першому поверсі фітнес кафе. На другому – дорослий 25- метровий та дитячий 10-метровий басейни. А для людей з інвалідністю замовили італійські гідравлічні підйомники. На них легко можна буде спускатися у воду. На третьому поверсі будуть місця для глядачів.

Дочекатися відкриття нового басейну у Слобожанському не можуть і місцеві жителі. Адже тепер не доведеться їздити до міста.

У облдержадміністрації кажуть – наразі на Дніпропетровщині триває будівництво трьох басейнів. Окрім Слобожанського, це ще й Нікополь та Кривий Ріг.

Незабаром будівельники візьмуться за благоустрій. Територію навколо приміщення басейну заасфальтують. Плюс – облаштують парковку.