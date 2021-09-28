Дніпровські школярі збудують місто у мініатюрі

Вперше в Україні Дніпровські школярі побудують унікальний макет міста інженерів. Три найкращі проєкти отримають грошову нагороду. Мініатюрні електростанції, заводи, мости та хмарочоси з картону, фанери, дерева та металу зведуть у межах конкурсу «Дніпро – місто інженерів». Його проводять Дніпровська міськрада та промислова компанія ІНТЕРПАЙП. Після презентації проєкту для вчителів, оголосили перший етап конкурсу. Школи повинні сформувати команди та подати заявки на участь до восьмого жовтня.

Команда з десяти осіб від школи створює макет кварталу розміром один на один метр, так звану ” урбаністичну композицію”. Такі умови унікального конкурсу «Дніпро – місто інженерів».

Мета заходу, заохотити учнів з третього по восьмий клас до технічної творчості та інженерних професій. Про це детально розповіли педагогам різних шкіл на презентації проєкту.

Вчитель сімдесят п’ятої школи Олександр Роман вже підготував учня Богдана Маніна, який зі своїм проєктом електровелосипеда став переможцем всеукраїнського конкурсу з робототехніки. Педагог розповідає, такий конкурс розвиває учнів всебічно.

Продумана в проєкті і мотивація для учасників.

Три команди-переможниці отримають можливість придбання нової техніки для кабінетів праці. На суму сто тисяч гривень кожен. Передбачені й особисті призи для дітей-учасників. Трьох найвправніших творців чекають сертифікати на матеріали для подальшого конструювання номіналом 1-ну, 2-ві та 3 тисячі гривень.

Нагадаємо, що Інтерпайп системно популяризує інженерію серед молоді. Підтримує міжнародні змагання з інженерних професій “World skills”; проводить техфест; забезпечує матеріально-технічну базу для вивчення мехатроніки у дніпровських вишах. Також, обладнав сучасні кабінети для технічної творчості школярів молодшого і середнього шкільного віку.

Протягом наступних двох місяців організатори проведуть для команд майстер-класи з моделювання в цехах Інтерпайп та сучасних кабінетах технічної праці в школах 69 та 39. Після того учасники матимуть ще три місяці на проєктування та відтворення фрагментів міста інженерів. Підсумки оголосять в квітні наступного року. Роботи будуть об’єднані у велику експозицію, яку продемонструють журі та містянам.

Дізнатися подробиці можна на сайті конкурсу https://konkurs.interpipe.biz/