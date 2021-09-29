На центральній площі пройшла виставка картин, присвячена нашому місту

29.09.2021 16:37
На центральній площі пройшла виставка картин, присвячена нашому місту

Дніпро очима художників. На площі Героїв Майдану пройшла виставка картин митців з різних українських міст. Усі роботи були написані спеціально до тижня туризму. Яким Дніпро побачили художники з Києва, Харкова та Івано-Франківська – дивіться у наступному сюжеті.

Пані Марія – художниця з Харкова, картини пише у стилі імпресіонізму. Разом з десятьма майстрами з різних куточків країни провела тижневий пленер у Дніпрі. Як результат – цілих три роботи. Усі місця впізнавані для дніпрян: гребний канал та два великі яхт-клуби.

Ольга також приїхала з Харкова. Каже, непрофесійна художниця, втім у це складно повірити. Дніпро дуже вразив жінку, що й знайшло відображення у роботах.

Усі автори цих картин – учасники арт-проєкту “Світ очима художників”. Вже кілька років поспіль митці їздять по країні у пошуках натхнення та проводять подібні пленери. До Дніпра завітали вперше – спеціально до тижня туризму.

Виставка відбувалася всього один день, але у жителів Дніпра ще буде нагода побачити ці роботи у туристичному інформаційному центрі на площі Героїв Майдану.

А тиждень туризму у Дніпрі триває – все ще можна відвідати ярмарок та вирушити на безкоштовні екскурсії містом.

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