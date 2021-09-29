Водій маршруту №87 у грубій формі виставив дівчину, що мала пільгу на проїзд

29.09.2021 16:49
Водій маршруту №87 у грубій формі виставив дівчину, що мала пільгу на проїзд

Відмовив у пільговому проїзді та вигнав з маршрутки! Багатодітна мати скаржиться на поведінку водія маршруту №87. Мовляв, чоловік у грубій формі виставив її 17-річну доньку ввечері на вулицю, бо йому не сподобалися її документи. Як відреагували на інцидент у міськраді й АТП та що пояснює сам водій – дивіться далі в сюжеті.

Уляні 17 років. Дівчина – з багатодітної родини, майбутній медик. Розповідає: навчання проходить в різних корпусах, отож щодня доводиться багато їздити маршруткою. Ввечері поверталася додому автобусом № 87. На вході, як завжди, показала водієві довідку.

Але керманич відмовив дівчині в безоплатному проїзді. Та вигнав із маршрутки.

Дівчину це шокувало. Раніше таких проблем із пільговим проїздом в громадському транспорті в неї не було.

Мати дівчини обурена поведінкою водія. Мовляв, це страшенний стрес для дитини.

Просто під час зйомок сюжету на зупинці ми зустрічаємо того самого водія. І він твердо стоїть на своєму.

Мати ж дівчини заперечує: в управлінні соцзахисту не бачили потреби в заміні пільгової довідки на постійне посвідчення.

У міськраді заявляють: із точки зору закону водій – правий.

Але із міркувань людяності міг, мало того, – повинен був вчинити інакше. З водієм вже провели роботу.

В управлінні соцзахисту населення міськради зазначають: довідки видавалися на час відсутності бланків пільгових посвідчень. Наразі дефіциту немає і всі тимчасові документи треба якомога швидше замінити на постійні.

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