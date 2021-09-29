Відновив роботу COVID-центр на 120 ліжок в лікарні Мечникова

Україна готується зустріти чергову епідемічну хвилю. І це може статись набагато швидше, ніж очікували. Адже стаціонари заповнюються лавинними темпами. За минулу добу додалось ще майже 10 тисяч інфікованих. Померлих від ускладнень коронавірусу – 217, і це максимальне число за останні 4 місяці. Дніпропетровщина зараз друга за кількістю нових випадків COVID-19 після Харківщини.

Майже 800 нових випадків коронавірусу зареєстрували в нашій області за минулу добу. Одужалих в п’ять разів менше. У медзакладах почали розгортати додаткові ліжка. Відновлює роботу і COVID-центр на 120 ліжок в лікарні Мечникова. Реанімаційне відділення заповнене. Зараз там перебувають 15 пацієнтів.

Сьогодні в Україні домінує штам коронавірусу “Дельта”. Він більш заразний, швидко поширюється і важче переноситься. У Дніпрі одна з найбільших лабораторій знаходиться в лікарні Мечникова. За добу тут проводять зо тисячу діагностувань.

90% пацієнтів, що потрапляють у лікарні, невакциновані. Серед померлих – майже всі. Єдиний спосіб не лягти до стаціонару та уникнути важких ускладнень – щеплення. Після оголошені жовтої карантинної зони кількість імунізацій зросла на 25%. Серед тих, хто в списку обов’язкової вакцинації – освітяни.

В НАН України прогнозують, ситуація з коронавірусом і далі буде погіршуватися. Враховуючи таку ситуацію, уряд вирішив дофінансувати медичну систему.

За прогнозами, уже в жовтні добова кількість захворілих буде перевищувати 10 тисяч.