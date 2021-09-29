Народний депутат Дмитро Кисилевський оцінив будівництво південного обходу

Нова автомагістраль, яка розв’яже проблему транспортного навантаження! У Дніпрі триває будівництво південного обходу міста. Дорогу почали будувати ще у 2012 році, втім через брак фінансування — роботи призупинили. Лише після запуску програми Президента Зеленського “Велике будівництво” все відновилось. Народний депутат Дмитро Кисилевський разом з начальником Служби автомобільних доріг оцінили стан виконаних робіт та розповіли про масштабне будівництво. Подробиці — далі!

Будівництво південного обходу Дніпра триває цілодобово. Наразі роботи виконані на понад 70%. 5 з 7 кілометрів дороги вже зведено. Ця магістраль вважається однією з багатьох українських довгобудів. Прокладати її почали ще у 2012 році. Втім, через брак фінансування, припинили. І тільки зараз, за програмою Президента Зеленського “Велике будівництво”, роботи відновили.

Це ключова потреба будівництва південного обходу. Оскільки раніше весь транзитний транспорт рухався містом, особливо вулицею Космічною. Через що постійно утворювались затори.

Дозволене навантаження – 40 тонн. Дорога стане частиною траси “Стрий-Ізварине”, яку, до речі, називають “Дорогою єдності”. Це найдовший коридор України протяжністю майже 1400 кілометрів. А ще автомобільний шлях об’єднує дороги, які проходять через низку українських міст.

Народний депутат Дмитро Кисилевський також підкреслив, що будівництво доріг не тільки розширює інфраструктуру, але і створює робочі місця в регіонах.

Роботи з будівництва планують завершити вже цього року. Є і плани на майбутнє. На 2022 рік для зведення доріг національного значення у держбюджеті закладено 124 мільярди гривень.