1 жовтня стартує нарахування субсидій на новий опалювальний сезон

В Дніпропетровській області знижку на комуналку автоматично перерахують близько 190 тисячам жителів. Але є й ті, кому доведеться звернутися про надання допомоги повторно. Кого це стосується і чому кількість призначених субсидій за останні 3 роки зменшилась вдвічі. Владислав Авдієнко розбирався.

Ранок, Ілларіонове. До місцевого ЦНАПу завітала Наталія Володимирівна. Жінка отримує субсидію вже 3 роки поспіль. Вирішила подати документи й цьогоріч. Каже, це серйозна підтримка при оплаті комуналки.

Пані Наталя – одна з тих, кому довелося переоформлювати субсидію, аби врахувати важливий нюанс.

У ЦНАПі зазначають: більшість їхніх субсидіантів продовжать отримувати допомогу автоматично. Оформлювати наново її потрібно в наступних випадках.

Також цьогоріч звузили списки тих, хто має право на отримання допомоги. Відтепер туди не потраплять громадяни, які мають депозити на суму понад 100 тисяч гривень. А також ті, хто за останній рік придбали іноземну валюту чи дорогоцінні метали вартістю понад 50 тисяч гривень. Залишилися й традиційні обмеження. Серед яких – борги по аліментах та комуналці.

Але в соцмережах люди масово скаржаться на необгрунтовані борги.

В облдержадміністрації радять в таких випадках прикладати до документів квитанції про оплату, або судитися.

Аби отримати субсидію, треба подати 2 документи – заяву та декларацію про доходи й витрати.

Слід зазначити, що з 2018-го року по березень 2021-го кількість домогосподарств, яким були призначені субсидії, зменшилася більше як вдвічі.