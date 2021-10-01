У Дніпрі стартував міжнародний фестиваль “Облака”

Сьогодні стартував шостий міжнародний фестиваль імені Олександра Галича “Облака”. За традицією, програма розпочинається з невеличкого концерту просто неба, під стінами будинку, де народився відомий поет, драматург, бард. Цього року захід зібрав гостей та учасників з України, Грузії, Азербайджану, Ізраїлю.

Джавід Імавердієв – режисер музичного театру в місті Баку. У Дніпрі вперше, але уявний зв’язок підтримував завжди, ще з часів розквіту клубу кмітливих та винахідливих. Коли у нас з’явився фестиваль “Облака”, не роздумуючи приїхав.

Хедлайнер цього фестивалю – відомий російський поет Ігор Іртєньєв, який також всім серцем з Україною і з поезією Галича.

Шість років поспіль під будинком, де народився поет, проходить відкриття фестивалю його імені.

Цікаво, що серед іменитих учасників на фестивалі з’являються нові люди. В усіх сенсах. Олексію Гришакову 20 років. І він знає, хто такий Галич.

Шостий Міжнародний фестиваль “Облака” імені Олександра Галича триватиме 3 дні. Розклад можна знайти на його сторінках у соцмережах.