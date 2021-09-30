У Дніпрі на онлайн-аукціоні пройдуть торги з приватизації Центру Держпраці

Аукціон запланований на 18 жовтня 2021-го року, стартова ціна об’єкта — 2 млн грн. Це один із 23 центрів Держпраці в Україні, які підлягають приватизації.

Рішення про приватизацію ЄМК ДП «Центр сертифікації й контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу Держпраці» було прийнято Фондом держмайна України ще в кінці 2019-го року.

Причиною його приватизації є, перш за все, фінансово-господарські показники об’єкта. Так, у 2019-му році збиток підприємства склав 552 тис. грн. Станом на 30 червня 2021-го, заборгованості по заробітній платі досягли 154 тис. грн, а поточна кредиторська заборгованість — 1,5 млн грн.

Оскільки такі підприємства не є стратегічно важливими для держави, а їхні функції можуть виконувати приватні власники, органом управління — Державною службою України з питань праці – була ініційована передача центрів Держпраці на приватизацію.

Сьогодні в Україні понад 3,5 тис. держпідприємств, багато з яких використовуються неефективно і є збитковими. Продаж таких держпідприємств на приватизаційних онлайн-аукціонах — це можливість потенційним інвесторам, зацікавленим в розвитку, дати таким об’єктам нове життя.

У випадку з Центром Держпраці в Дніпрі, як і з центрами, що приватизуються в інших містах, новий власник отримає бізнес, що вже працює. І це разом з базою клієнтів, професійними співробітниками й досвідом роботи на ринку.

Підприємство, за інформацією ФДМУ, займається забезпеченням науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці, промислової безпеки та дотриманням законодавства про працю, проведенням експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва на об’єктах нафтогазового комплексу України. Також воно має підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці.

Підприємству потрібен новий ефективний власник, зацікавлений в його розвитку, отриманні прибутку і, як наслідок, сплати податків державі й надання кращої якості послуг для громадян. Отримати такого нового власника Дніпровський Центр Держпраці зможе вже 18 жовтня 2021-го року. Від приватизації цього об’єкта держбюджет отримає понад 2 млн грн.

Умови приватизації — погашення всіх боргів, а також недопущення звільнення працівників підприємства протягом 6 місяців після приватизації.

Анна Миргородська, начальниця Регіонального відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях, пояснює:

«Закон України «Про приватизацію державного та комунального майна» містить норми захисту прав співробітників після приватизації. Це і заборона на звільнення працівників підприємства протягом 6 місяців, і погашення заборгованостей з зарплати, і забезпечення соціальних гарантій працівникам держпідприємств».

Нагадуємо, що отримати повну інформацію про приватизацію підприємства можна на ресурсі ФДМУ privatization.gov.ua, а також на платформі Прозорро.Продажі.