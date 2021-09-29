У цьому сезоні з отруєнням грибами шпиталізували вже 7 дніпрян

Грибний сезон – у розпалі. Разом із ним у лікарнях більшає пацієнтів з симптомами отруєння. Як же правильно збирати гриби без шкоди для здоров’я – на собі вирішили випробувати наші журналісти. Що вдалося зрештою зібрати – дивіться у сюжеті Софії Куценко.

Від кінця серпня й аж до середини жовтня зазвичай триває сезон “тихого полювання”. Водночас із ним у лікарнях більшає пацієнтів з симптомами отруєння грибами. Як їх правильно збирати, аби залишитися здоровими? Сьогодні будемо перевіряти на собі.

Зібрати повне відро грибів – сьогодні неголовна задача. Нам необхідно навчитись розбиратися в них, аби вміти відрізняти їстівні від отруйних. Допомагатиме нам пан Олександр – грибник зі значним досвідом. Чоловік переконаний: в першу чергу від “тихого полювання” треба отримати задоволення, а вже потім – врожай.

Мухоморів та блідих поганок в лісі найбільше. Серед отруйного різноманіття знайти щось їстівне – складне завдання. А от переплутати та зірвати небезпечні гриби – простіше простого.

Аби не набрати повний кошик отруйних грибів, треба відповідально підходити до процесу, каже Олександр. У першу чергу брати ті, в яких ви точно впевнені. Якщо виникають хоча б найменші сумніви щодо виду – в жодному разі його не чіпайте. Олександр, наприклад, гриби збирає вибірково.

Уважно слухаючи настанови нашого провідника, свій гриб знайшла і я.

Сам процес тихого полювання, до речі, нешвидкий. У нашому випадку навіть повільний, бо ми вчимося. Важливий фактор відіграє і погода.

За майже п’ять годин ходіння лісом, ми зібрали всього кілька грибів. Не пощастило з врожаєм і нашим колегам.

На жаль, скуштувати зібрані нами гриби не вдалось. Але зазвичай Олександр одразу їх варить. Потім – консервує, сушить або смажить. Правильна термічна обробка, каже чоловік, запорука гарного самопочуття. З цим згодні й лікарі. Виявляється, отруїтися можна і їстівними грибами.

Куди гірші випадки отруєння мухоморами. У хворого виникає помутніння свідомості та навіть галюцинації. Їх зазвичай лікують антидотами. Вірогідність летальних випадків від такого типу отруєння, кажуть лікарі, нульова. А от отруєння блідою поганкою для людини – найстрашніше.

Перші симптоми отруєння блідою поганкою виникають не раніше, ніж через 6 години після її вживання. Серед них – блювота та порушення кишкового тракту. Температура при таких випадках майже не підвищується. Однак тут важливо якомога швидше звернутися до медиків.

Щорічно до лікарні №4 у Дніпрі звертається близько 100 пацієнтів з симптомами отруєння грибами. Третина з них – блідою поганкою. Раніше показник летальних випадків становив близько 20%. Але за останні 2 роки, на щастя, смертельних наслідків не було. У цьому сезоні з отруєнням шпиталізували вже 7 людей.