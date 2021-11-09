Ветерани вчаться на IT-тестувальників 

Ай IT-вишкіл для учасників АТО. 16 колишніх бійців опановують нову сучасну професію. Ветерани області розпочали заняття на безплатних ІТ-курсах. Пів року вони навчатимуться тестувати комп’ютерні програми. Більше про це у наступному матеріалі.

Проблему адаптації колишніх військових до мирного життя допомагають розв’язати безплатні курси, на яких можна отримати гарний професійний фах.

Професію тестувальника програм бійці опановуватимуть у комп’ютерній академії «Шаг» у Дніпрі. Заняття – по три години двічі на тиждень.

На курсах хлопців навчать самостійно встановлювати сервери. Проводити ручне та автоматичне тестування. Шукати помилки та недоліки у нових базах даних і мовах програмування.

Такі курси – чудова нагода для хлопців змінити профіль діяльності, а для декого і пройти реабілітацію, вважає ветеран з Дніпра Віталій Пепко.

Після закінчення курсів слухачі отримають сертифікати. Зможуть працювати тестувальниками у компаніях-розробниках програмного забезпечення. З початку створення управління з питань учасників АТО та членів їх сімей, курси підвищення кваліфікації пройшли вже понад 200 військових.