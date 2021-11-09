У Кам’янському продовжують оновлювати  лікарні

09.11.2021 17:25

Днями після капітальної реконструкції відкрили відділення реанімації та інтенсивної терапії у лікарні №  9. Його не ремонтували з минулого століття. Втілення цього проєкту було на особистому контролі у міського голови Кам’янського.

В лікарні № 9 міста Кам’янське вже оновили відділення онкології, патології вагітних, терапевтичне, педіатричне – усього вісім підрозділів.
Міський голова особисто контролює питання ремонту лікарень.

Відділення режимне, всі санітарні норми повинні виконуватися. Останнім часом це стало неможливим через відсутність належних умов.

Тепер у реанімаційному відділенні відремонтовані маніпуляційні кабінети, роздягальні та службові приміщення. Тобто комфорт створений і для медичного персоналу.

Відділення інтенсивної терапії лікарні №9 щороку приймає понад дві тисячі хворих. Умови, в яких перебуває така кількість людей, дуже важливі.

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