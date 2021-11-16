Триває реконструкція парків Писаржевського та Володі Дубініна

У Дніпрі триває реконструкція двох парків – Писаржевського та Володі Дубініна. В останньому, до слова, зараз відбуваються наймасштабніші зміни. Коли завершать оновлювати сквери та у чому їхня унікальність? Владислав Авдієнко побував на будмайданчиках та готовий детально розповісти про хід реконструкції. Увага на екран!

Реконструкцію парку Володі Дубініна на Високовольтній розпочали ще 2017-го. Втім, через брак фінансування, роботи йшли, м’яко кажучи, не надто активно. Сьогодні ж чиновники презентують результат: прокладені зливовідводи та каналізація. На 95% виконані бетонні роботи – залиті основи майбутніх паркових алей.

Завершений і так званий фестивальний майданчик у центрі парку. Тут відзначатимуть свята, виступатимуть місцеві колективи.

Навесні візьмуться за озеленення парку. Плани масштабні – прибрати хащі самосіву. Паркани на межах парку – стилізувати ожиною та горобиною. Поміж алейок висадити магнолії, сакури та навіть невеличкий фруктовий сад.

Завершити усі роботи мають до 2022-го. А ось остаточно впорядкувати парк Писаржевського на проспекті Богдана Хмельницького обіцяють вже цьогоріч. Там наразі завершують монтаж системи поливу, облаштування газонів та зводять ігрову зону з гумовим покриттям. Дитмайданчик обіцяють оснастити нестандартно.

Також в парку встановлять лави, смітники. А його межі окреслять парканом. Мовляв, це допоможе уберегти зелену зону від захоплення МАФами та гаражами.