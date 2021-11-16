У Дніпро випустили 500 кілограмів риби

Це були коропи різного розміру та віку. Подію влаштували небайдужі ентузіасти. Річкових мешканців власним коштом закупили представники рибальського клубу “Флагман”. Масштабний природоохоронний захід бачили й наші журналісти.

Півтонни карпів різного розміру та ваги нещодавно випустили у Дніпро. Їх власним коштом закупили учасники всеукраїнського рибальського клубу “Флагман”. Річкових мешканців прискіпливо обирали на рибгосподарстві.

Акцію у Дніпрі флагманці провели вперше. У такий спосіб хочуть трансформувати риболовну культуру та збільшити природні ресурси, кажуть організатори. До заходу долучилися члени регіональної філії. На зариблення витратили близько п’ятдесяти тисяч гривень. Це – благодійні внески самих учасників.

Заявку на зариблення узгоджували з обласним управлінням рибного господарства. Там акцію внесли в офіційний графік. Кажуть: протягом останніх двох місяців водойми в регіоні зариблюють дуже активно.

Зариблення водойм представники “Флагману” провели і в інших містах України.