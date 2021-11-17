До штату Історичного музею увійшла собака Найда

У Дніпровському Історичному музеї з’явився новий, дуже цінний співробітник. Й ні, це не науковець. До штату музейників увійшла собака Найда. Тепер пухнаста тут мешкає та працює. Як їй пощастило опинитися у такій поважній професійній спільноті – знає Софія Куценко.

Традиційно у музеях мешкають коти. Це пішло аж з 18-го століття. Так було й у Дніпровському Історичному музеї. Але зараз тут символом стала собака.

Завжди бадьора та грайлива, привітлива до оточення та зовсім не зла. Трирічна Найда – улюблениця усього колективу Історичного музею. Тут чотирилапа мешкає з весни. Її випадково на зупинці знайшов один з працівників. Собаку, ймовірно, загубили. Вона була налякана, але йшла на контакт. Спершу для неї шукали господарів.

Відтоді Найда стала не тільки повноправною мешканкою музею, а і співробітницею. Пухнаста – головна помічниця охоронців. Вона несе службу на подвір’ї, охороняючи територію від сторонніх. Тут для неї облаштували помешкання.

Чотирилапу, кажуть у музеї, просто обожнюють. За пів року вона стала справжнім символом закладу.

Подобається Найда відвідувачам та перехожим. Були навіть спроби її поцупити. Однак, згодом собаку повернули. У музеї ж запевняють: пухнасту тут люблять і дуже балують.

Собаку в Історичному музеї Дніпра завели вперше. Однак працівники кажуть: не пожаліли.