У Таромському соціальні працівники дістаються підопічних велосипедами

Гуртки, лікувальна фізкультура та допомога вдома: журналістам показали, як у віддалених районах Дніпра піклуються про людей похилого віку. Наші кореспонденти побували в Новокодацькому центрі соцпідтримки. Поспілкувалися із підопічними, розпитали працівників про складнощі їхньої роботи та дізналися, хто має право на безкоштовне оздоровлення. Про все це детальніше – далі.

Лікувальна фізкультура, дихальна гімнастика, різноманітні гуртки та навіть власні концерти! В територіальному центрі на Новоорловській пенсіонери можуть отримати не тільки традиційну допомогу в оформленні документів, а й низку оздоровчих та розважальних послуг. Панянки похилого віку – просто у захваті!

Пані Ніна почала відвідувати соцустанову близько року тому – коли пішла на пенсію. Каже, тут відчуває себе здоровою та головне – потрібною!

Більшість підопічних центру соцдопомоги – не мають родичів або не можуть самі доглянути за собою. В Новокодацькому районі працюють 6 відділень, де їм допомагають. Половина – відкриті для відвідування, решта три – для дистанційного обслуговування. Щодня соцпрацівники отримують в них список адрес та завдань.

В цьому приміщенні базуються півсотні соцпрацівників, що обслуговують майже 700 пенсіонерів та містян з інвалідністю. Цьогоріч тут вперше за довгий час проводять капітальний ремонт. Вже замінені труби водопостачання, опалення та каналізації. Стіни утеплили гіпсокартоном, встановили бойлер.

У Таромському – теж є відділення соціальної допомоги. Там трудяться 16 працівників. Аби оперативніше діставатися домівок підопічних, в них є який-не-який, але власний транспорт – велосипед.

У центрі соцдопомоги зазначають: відвідувати відділення денного перебування пенсіонери можуть так часто, як захочуть. Але для цього необхідно мати сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу.