Поліція викрила банду, що тероризувала бізнесменів

19.11.2021 18:38

Вимагали кошти та залякували бізнесменів! Поліція Дніпра викрила злочинну групу. Керував нею 30-річний місцевий. Зловмисники шукали потенційних жертв серед підприємців. Їм погрожували, тисли психологічно та шантажем вимагали гроші.

Правоохоронцям вже вдалось затримати чотирьох членів банди. Вони провели понад два десятки обшуків й в результаті вилучили зброю, “чорнові записи”, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку.

Якщо провину членів групи доведуть, їм може загрожувати від трьох до 12 років ув’язнення.

 

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