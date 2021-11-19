Поліція викрила банду, що тероризувала бізнесменів

Вимагали кошти та залякували бізнесменів! Поліція Дніпра викрила злочинну групу. Керував нею 30-річний місцевий. Зловмисники шукали потенційних жертв серед підприємців. Їм погрожували, тисли психологічно та шантажем вимагали гроші.

Правоохоронцям вже вдалось затримати чотирьох членів банди. Вони провели понад два десятки обшуків й в результаті вилучили зброю, “чорнові записи”, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку.

Якщо провину членів групи доведуть, їм може загрожувати від трьох до 12 років ув’язнення.