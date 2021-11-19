Неправильне використання обігрівачів – основна причина пожеж у приватному секторі. Про це попереджають надзвичайники. Аби люди пам’ятали про власну безпеку, служба порятунку провела профілактичний рейд. Містянам нагадали основні правила та роздали пам’ятні листівки. Як це було – дивіться у наступному сюжеті.

Листівку з номером надзвичайної служби та основними правилами безпеки рятувальники залишають Валентині Іванівні. До будинку жінки сьогодні прийшли, аби нагадати про пожежну безпеку. В оселі старенької облаштоване газове опалення, до якого, каже жінка, у її родині ставляться відповідально. Правил пожежної безпеки Валентина Іванівна навчила і своїх маленьких онучок.

Газове опалення встановлене й у будинку Поліни Вікторівни. Вмикають котел з першими холодами, а вимикають аж навесні. Жінка переконує: експлуатують техніку згідно з правилами.

Сьогодні рейд провели приватним сектором АНД району. Саме сюди з приходом низьких температур рятувальники приїжджали понад 20 разів. Газ дуже дорогий. Тож, поки ще не надто холодно, люди користуються обігрівачами. Часто порушуючи правила безпеки.

Профілактичні бесіди з містянами надзвичайники проводять щотижня. За один рейд обходять щонайменше півтора десятка будинків. Людям розповідають основні правила.

Рятувальники попереджають: більшість нещасних випадків трапляється через нехтування пожежною безпекою. Якщо ви стали свідком загоряння, терміново телефонуйте “101”.