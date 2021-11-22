До професійного свята – найнеобхідніше. Міська влада Дніпра вкотре передала допомогу на передову. На цей раз – до Дня десантно-штурмових військ – її отримали бійці 25-ї бригади. Обладнання, яке передали військовослужбовцям, має полегшити їхнє життя в зоні ООС. Подробиці – далі в сюжеті.

У своє розпорядження військовослужбовці отримали 6 мотопомп – пристроїв, призначених для перекачування великих обсягів води. Кажуть: така допомога зараз дуже доречна.

Це обладнання – шефська допомога міської влади Дніпра до Дня десантно-штурмових бригад.

Прямо з-під стін міськради мотопомпи відправлять на передову – бійцям військової частини №1126 25-ї повітряно-десантної бригади.

Це – далеко не перша допомога десантникам. За останні кілька років міськрада передала 25-й бригаді обладнання на понад мільйон гривень – це будівельні матеріали, електрогенератори, пристрої для відеонагляду та тепловізори.