Міська влада Дніпра вкотре передала допомогу на передову

22.11.2021 17:26

До професійного свята – найнеобхідніше. Міська влада Дніпра вкотре передала допомогу на передову. На цей раз – до Дня десантно-штурмових військ – її отримали бійці 25-ї бригади. Обладнання, яке передали військовослужбовцям, має полегшити їхнє життя в зоні ООС. Подробиці – далі в сюжеті.

У своє розпорядження військовослужбовці отримали 6 мотопомп – пристроїв, призначених для перекачування великих обсягів води. Кажуть: така допомога зараз дуже доречна.

Це обладнання – шефська допомога міської влади Дніпра до Дня десантно-штурмових бригад.

Прямо з-під стін міськради мотопомпи відправлять на передову – бійцям військової частини №1126 25-ї повітряно-десантної бригади.

Це – далеко не перша допомога десантникам. За останні кілька років міськрада передала 25-й бригаді обладнання на понад мільйон гривень – це будівельні матеріали, електрогенератори, пристрої для відеонагляду та тепловізори.

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