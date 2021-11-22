На Дніпропетровщині встановлюють мультифункціональні спортивні майданчики

Хочуть, аби таким чином мешканці області долучалися до активного способу життя. Та могли тренуватися просто поруч із домом. Такі майданчики облаштовують у містах та у сільській місцевості. Кілька з них – з’явилися у Дніпрі.

Один з майданчиків облаштували у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги – у дворі багатоповерхівок. Встановили різноманітні турніки, бруси, лави для вправ та інші знаряддя. Їх вже встигли випробувати місцеві воркаут-спортсмени.

Поряд встановили стенди з QR-кодами. За допомогою смартфону кожен може обрати програму собі до снаги. Та потренуватися разом із зірками шоу-бізнесу, відомими спортсменами чи політиками.

Людмила Чуб щодня приходить на майданчик зі своїм онуком, аби з користю для здоров’я провести час.

Мультимедійні майданчики встановлюють не тільки в містах, а й у селах. Облаштовують їх державним та місцевим коштом.

Нові мультифункціональні спортмайданчики – частина президентської програми “Здорова Україна”.