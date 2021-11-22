На житломасиві Північний триває реконструкція скверу

Ігровий та спортивний майданчики для дітей, зона відпочинку та липова алея. Так відтепер виглядає територія біля Будинку культури на житломасиві Північний, де триває реконструкція скверу. Облаштування зеленої зони розпочали за ініціативи Народного депутата України Дмитра Кисилевського. У її рамках провели акцію з озеленення, до якої долучилися чимало мешканців району. Як це було – дивіться у сюжеті.

З маленьким сином та чоловіком пані Катерина сьогодні посадила першу у житті липу. Дерево стало одним з пів сотні, яке прикрасило новий сквер на житломасиві Північний. Жінка каже: попри хвойний ліс навколо, у їхньому районі дуже не вистачає облаштованої зеленої зони, де можна було б проводити час всією родиною. Тому з радістю долучилась до акції з озеленення.

На кожному дереві – бирка з ініціалами людини, яка його посадила. Охочих залишити щось на згадку про себе тут чимало.

Сквер на Липовій вулиці – популярне місце у мешканців району. Ще донедавна ця територія була занедбаною. Кошти на її реконструкцію залучив народний депутат України Дмитро Кисилевський.

Сьогодні сквер змінився до невпізнаваності. Тут облаштували доріжки та освітлення. Для дітей звели спортивні та ігрові майданчики. А ще – створили зони відпочинку. Усю територію обладнали системою поливу газону. Місцеві розбудовою вражені.

Реконструкція скверу розпочалася півтора місяця тому. Загальний бюджет проєкту складає близько 10 мільйонів гривень. Повністю оновити територію обіцяють до Нового року.