У Дніпрі завершився фестиваль лялькових театрів

Завершився фестиваль “Арт резиденція Дніпро Паппет”. Перегляд сценічних творів та їхнє активне обговорення тривало три дні. Закрив програму київський театр ляльок “Равлик”. Він привіз виставу “Чарівна скрипка”. Це класична історія для дітей. Виявилося, вони скучили за простими й цікавими виставами. І наша знімальна група також.

Звісно, з першої миті глядачі вірять в такий ліс, в його мешканців та в те, що ляльки грають на музичних інструментах.

Київський театр ляльок “Равлик” вперше бере участь у програмі фестивалю в Дніпрі. Між тим невеличка трупа існує вже 26 років і весь час співпрацює з дніпровським же художником Віктором Нікітіним. Саме він робить цих персонажів.

Ідея цієї невигадливої історії – викликати зацікавленість дітей у навчанні музиці.

Юрій Тітаров сам пише сценарії казок. Каже треба, щоб вистава тривала не більше 40 хвилин. Аби утримати увагу дітлахів з початку до фіналу казки. Історії повинні бути зрозумілими, веселими, але з таємничкою.

І цього разу диво спрацювало. Глядачі уважно спостерігали за дійством й активно допомагали героям.

Звісно, захоплений сюжетом глядач не знає, як ретельно працюють автори вистави за лаштунками, щоб публіка отримувала під час показу такі емоції. Як треба “зжитися” з ляльками, щоб вони наче почали самі розмовляти.

В репертуарі театру “Равлик” десять вистав. На дніпровському фестивалі “Арт резиденція Паппетфест” показали одну. Всього ж за три дні самі лялькарі та публіка передивилися вісім унікальних творів різних театрів України і Польщі.(8512 00:14 диплом 00:22)

Тим часом “Равлик” відправиться далі. Щоб дивувати всіх простим і, разом з тим, чарівним мистецтвом театру ляльок.