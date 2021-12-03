До Дня волонтера в облдержадміністрації відкрили фотовиставку

03.12.2021 18:37

До Міжнародного дня волонтера! В Облдержадміністрації відкрили зворушливу фотовиставку. На світлинах ті, хто допомагає військовим на фронті, рятує життя та бореться за дотримання прав людини. Сьогодні відвідувачі могли не тільки переглянути фото, а й поспілкуватися з волонтерами особисто.

Виставку до Міжнародного дня волонтера розмістили в холі Облдержадміністрації. На двох десятках світлин – волонтери з різних куточків світу та України: медики, військові, помічники малозабезпечених родин. Тетяна – лікарка, членкиня Червоного Хреста. Понад 4 роки присвятила профілактиці залежностей серед молоді, популяризації донорства, навчанню першій домедичній допомозі.

А от Єлизавета – обожнює допомагати організовувати спортивні заходи та фестивалі. На виставку прийшла розповісти молоді, що волонтерство може бути не тільки соцільно-спрямованим, а й розважальним.

В облдержадміністрації зазначають: з початку Революції Гідності та війни на сході рахунок волонтерів в Україні пішов на сотні тисяч. Аби віддати належне їхній праці, організували виставку.

Організатори сподіваються, що історії, зображені на цих світлинах, надихнуть багатьох на добрі справи. Експозицію можна переглянути до 10 грудня за адресою: проспект Поля, 1.

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