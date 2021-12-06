У Дніпрі покажуть виставу театру з Кам’янського

Театр Лесі Українки з Кам’янського і Дніпровський музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка постійно обмінюються прем’єрами. Після вимушеної перерви через пандемію, афіша кам’янчан знов на фасаді театру у Дніпрі. Цього разу класика – вистава за п’єсою Джона Патріка “Дивна місис Севідж”.

Назва дуже знайома театралам. Але ця постановка унікальна, бо зроблена спеціально для актриси й директора театру Лесі Українки – Маргарити Кудіної. Як так вийшло, дивіться у наступному сюжеті.

Роль у подарунок! Так запропонував своїй дружині відзначити власний ювілей головний режисер театру імені Лесі Українки Сергій Чулков. Маргарита Кудіна понад 20 років очолює цей заклад. Але згадати акторське минуле їй довелось у виставі “Дивна місис Севідж”.

Далі все розвивається за драматургією, яка знайома багатьом трупам. “Дивну місис Севідж” ставлять, без перебільшення, у всіх театрах світу. І всюди вона – різна.

Маргарита Кудіна безсумнівно, хороша актриса. За плечима великий сценічний досвід. Вона виходила на сцену у Казахстані, де стала заслуженою артисткою. Потім переїхала в Україну й 15 років працювала у театрі імені Горького в Дніпропетровську. Адміністративна робота у кам’янському театрі не поборола любові до сцени.

Тож колишніх актрис не буває! Так вирішив спочатку режисер Сергій Чулков, а потім довела на сцені Маргарита Кудіна.