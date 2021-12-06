Дніпропетровщина прийняла обласний бюджет на 2022 рік

Це означає, що проєкти розпочаті у 21-му будуть продовжені. Цьогоріч 170 дітей-сиріт стали власниками своїх квартир, 6 громад отримали субвенцію на створення центрів протидії домашньому насильству. Про це йшлося на традиційному публічному звіті.

Область ухвалила бюджет на 2022-й рік. Він склав 11,2 млрд грн. З них майже чверть буде направлена на розвиток інфраструктури. Зокрема, реконструкцію шкіл, садочків, стадіонів, лікарень.

За програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», на Дніпропетровщині проходить масштабне оновлення навчальних закладів. У Дніпрі вже відремонтували школу №104 з дитсадком. Замінили усі комунікації, зробили потужну вентиляцію, оновили покрівлю та утеплили фасад. Класи розфарбували у різні кольори.

У поточному році з держбюджету спрямували 34,4 млн грн на придбання житла для сімей АТОвців Дніпропетровщини. Кошти надходять в область частинами. Цьогоріч вже двоє військових та двоє вдів стали власниками осель. Ще 20 сімей – чекають своєї черги. Також держава купує квартири для дітей-сиріт.

У 2021-му своє житло, за цією програмою придбала 171 дитина. Ще 4 зможуть зробити це до кінця року. Цьогоріч 6 громад Дніпропетровщини отримають державну субвенцію розміром 7 млн гривень на облаштування служб для постраждалих від насильства.

Кошти підуть на ремонт приміщень для прихистку людей, закупівлю обладнання та меблів. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, звертайтесь на гарячу лінію голови облдержадміністрації.