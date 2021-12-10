Студентам практика – селищу розвиток. Слобожанська ОТГ ініціювала угоду з Дніпровським національним університетом. В документі йдеться про довгострокові стажування студентівДНУ на базі селищної ради. Про перспективи такої співпраці, дивіться далі.

Представники Слобожанської селищної ради роблять ставку на студентів факультету журналістики як на майбутніх фахівців своїх установ. Університет не проти.

Якщо університет вже кілька років поспіль займається організацією практики й працевлаштуванням своїх випускників, то Слобожанська ОТГ вперше виходить на рівень такого співробітництва. Вже прорахували його переваги та перспективи.

Ключове слово – разом. Тобто студенти з першого дня отримають у своїй практичній роботі не лише керівника, а куратора однодумця. Це не прописано в угоді, але гарантовано добрими взаєминами. Інші пункти чітко позначені, як і має бути в меморандумі.

Імовірно, вже зараз представники Слобожанської селищної ради задумали ініціювати й наступні угоди. Принаймні? про такі перспективи думає колишня випускниця ДНУ, а нині співробітниця адміністрації Слобожанської ОТГ.

Наприкінці зустрічі, представники Слобожанського, як досвідчені піарники, запропонували знайомство із солодкою продукцією, яка виробляється на території знаменитої громади.