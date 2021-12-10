Обласна влада поглиблює співпрацю з податківцями

Поглибити співпрацю та ще ефективніше взаємодіяти. Про це домовились Дніпропетровська облдержадміністрація та Головне управління Державної податкової служби. Мета підвищення платоспроможності громад. Саме це завдання сьогодні закріпили офіційним меморандумом.

Підписання документу про подальшу співпрацю обладміністрації та державної податкової служби надасть новий поштовх у реформі децентралізації, підвищенні платоспроможності громад, і, як наслідок, наповненні державного бюджету. Втім і зараз можна підкреслити високі взаємні результати роботи.

Для налагодження ефективної системи комунікації обидві сторони формуватимуть спільні робочі групи. А ще залучатимуть фахівців від ДніпроОДА та податкової у якості експертів.

Для територіальних громад таке співробітництво також має бути корисним. У будь-якому разі все відіб’ється на показниках. А вони як в облдержадміністрації, так і в податковій службі завжди чіткі.