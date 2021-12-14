40 тисяч мешканців області не зробили друге щеплення вчасно

Майже 7300 нових заражених коронавірусом виявили за попередню добу в Україні. Поступово, але кількість хворих зменшується. Втім певна стабілізація – не привід заспокоюватися, кажуть у МОЗ. Особливо зараз, коли світом шириться новий штам – Омікрон.

В Україні поки не зафіксували жодного випадку, але все може змінитися будь-якої миті. Поліпшується ситуація із захворюваністю і на Дніпропетровщині. Але, підкреслюють фахівці, вакцинація – єдине, що вбереже від тяжких наслідків корони.

Плюс 299 нових випадків коронавірусу зафіксували за останню добу на Дніпропетровщині. Натомість подолали хворобу понад 1800 мешканців. Але розслаблятися зарано, кажуть фахівці. До госпітальних баз області продовжують ушпиталювати важких пацієнтів. Хоча ліжкового фонду більш ніж достатньо. На сьогодні його завантаженість – трохи перевищує 28%.

Єдиний дієвий спосіб вберегти себе та близьких від важкого перебігу недуги – зробити щеплення. Бо понад 96% тих, хто перебуває зараз в реанімаційних відділеннях – не вакциновані. Загалом на Дніпропетровщині від COVID-19 імунізували більш як 50% дорослих. Водночас 40 тисяч мешканців не прийшли зробити друге щеплення вчасно.

Для імунізації в області створені всі умови. На Дніпропетровщині працюють 33 центри щеплення, 217 амбулаторних пунктів і 120 мобільних бригад. На вибір є чотири вакцини: CoronaVac, Comirnaty, AstraZeneca та Moderna.