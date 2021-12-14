Згенерувати у “Дії” COVID-сертифікат допоможуть у Правобережному ЦНАП

Отримати COVID-сертифікат у застосунку “Дія” стало набагато легше. Згенерувати цей документ тепер допомагають у центрах адміністративних послуг. Таку ініціативу нещодавно впровадило Міністерство цифрової політики. Як це працює – бачила Софія Куценко.

Другу дозу вакцини пані Анна отримала наприкінці листопада, однак підтягнути зелений сертифікат у “Дії” досі не змогла. З генерацією довідки у жінки постійно виникали негаразди.

По допомогу щодо отримання COVID-сертифікатів тепер можна звертатися до Центрів адміністративних послуг. Віднедавна там запрацювали команди підтримки програми “Дія”. Для працівників терцентрів провели навчання. Тепер кожен зможе розповісти про види сертифікатів та як їх отримати. Й допоможе визначити помилку генерування. Процедура підтягнення документу, кажуть у ЦНАПі, дуже проста.

За тією ж інструкцією діють разом з Анною. Спочатку жінку авторизують на порталі. У меню “Дії” обирають відповідну послугу й обов’язково дають згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я. Після цього надсилають запит. Якщо все правильно, то сертифікат з’являється всього за кілька хвилин.

Від приходу до ЦНАПу і до отримання сертифікату пройшло хвилин п’ятнадцять. І тепер Анна нарешті має усі свої документи в додатку “Дія”.

Але так гладко відбувається не завжди, кажуть в терцентрі. Люди інколи стикаються з більш серйозними проблемами. Зокрема, з помилками в персональних даних. Деякі пункти допомагають виправити безпосередньо у ЦНАПі. Але тільки ті, до яких є доступ у “Дії”.

Створення пунктів підтримки програми “Дія” ініціювало Міністерство цифрової трансформації. Ідею швидко підхопили у Дніпрі. Вона активно працює вже понад два місяці.

Поки що отримати такого роду допомогу дніпряни можуть лише в “Правобережному” ЦНАПі. Однак програму невдовзі розширять. Такі послуги, кажуть у міськраді, планують запровадити й в центрах вакцинації. Однак коли – поки невідомо.