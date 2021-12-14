У Дніпрі розшукують свідків аварії, в якій постраждала дівчина-підліток

В пошуках правди. У Дніпрі розшукують свідків аварії, що сталася на вулиці Калиновій ввечері 12 грудня. Там на пішохідному переході автівка збила дівчину-підлітка. Матір постраждалої шукає свідків. Адже водій звинувачує її доньку в тому, що вона сама стрибнула під колеса. Як почувається дівчина та що потрібно, аби з’ясувати усі обставини ДТП – Олена Городецька розповість.

Аварія на вулиці Калиновій сталася 12 грудня, о дев’ятій вечора. Коли Ользі Демченко повідомили телефоном, що її доньку збила машина, вона одразу виїхала на місце.

Окрім шоку від трагедії, розповідає жінка, здивування для неї стала поведінка водія машини та його сина. Ті стверджували, її донька ніби то сама стрибнула під колеса автівки. Зазначимо, того вечора на Калиновій не було світла, не працював світлофор, немає й відео з камер спостереження. У поліції ж так коментують обставини аварії.

Незалежні експерти говорять, на даний час свідчень учасників транспортної пригоди недостатньо для з’ясувань усіх обставин. Потрібні експертизи.

Зараз постраждала дівчинка в лікарні. Поки ж вона відновлюється, родина та друзі шукають свідків і очевидців аварії. Інформацію можна залишати у приватних повідомленнях на сторінці Ольги Демченко у соціальних мережах.