У Дніпрі з’явилася ще одна бронзова мініскульптура

Плюс одна. З’явилася 11-а мініскульптура, що символізує знакові для містян речі та поняття. До цього вже відкривали крихітні пам’ятники старовинному трамваю, студентській заліківці, печиву та коту Василію. Тож чому саме присвятили нову бронзову скульптурку — дивіться далі.

Дніпряни з нетерпінням очікували, коли зірвуть простирадло та презентують нову мініскульптуру.

І це виявилось зовсім неочікувано, а для декого навіть ностальгічно. Нова мініскульптура — це пилосос “Ракета”, який виробляли на Дніпровському агрегатному заводі. Цей прилад пустили в продаж ще у 50-х роках, і розкуповували його шаленими темпами, у тому числі далеко за межами України.

А встановили пам’ятку у символічному місці — на вулиці Короленка, неподалік будинку побуту. За рахунком пилосос “Ракета” вже 11 мініскульптура у місті. Поруч із кожною наклеєні QR-коди, в яких міститься історична довідка.

Про те, що проєкт має не тільки культурну й історичну цінність, а і туристично привабливий — кажуть і автори проєкту.

Тож автори проєкту на досягнутому не зупиняються. Й наступного року міні пам’яток у Дніпрі побільшає.