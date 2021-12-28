У місті утворився транспортний колапс

Місто в заручниках негоди! Дніпро накрив справжній сніговий шторм. У багатокілометрових заторах застрягли й автівки, й маршрутки та навіть трамваї. Люди масово спізнилися на роботу. Водії скаржаться: комунальники вкотре виявилися неготовими до приходу зими. А дехто з пішоходів – взагалі – потрапив на лікарняні ліжка через нечищені тротуари. Як пояснили сніговий колапс у мерії та головне – коли він мине. Владислав Авдієнко – далі.

Засипати місто почало із самого ранку. Комунальники розчищають тротуари. Автовласники – своїх ластівок.

Згодом вони зрозуміють – сідати за кермо сьогодні було великою помилкою. Житломасив Перемога. На дорогах – суцільна каша. Автівки їдуть не швидше 30 кілометрів на годину. В тому числі й громадський транспорт. О пів на 9-у сама година пік. Житломасив перемога-3. Люди протискуються в забиті по вінця маршрутки й тролейбуси так, що аж дверцята ледве зачиняються. Аби уникнути тисняви, частина транспорту проноситься повз. Пасажири – обурені.

Та навіть ті, хто вліз в автобус, на роботу все одно спізняться – на Набережній утворився величезний корок. Згідно із сервісом онлайн-мап, затор тягнеться від житломасиву Перемога-3 й аж до Мерефо-Херсонського мосту. Тобто це щонайменше 3 кілометри.

Автовласники від чистоти дорожнього покриття, м’яко кажучи, не в захваті. На підйомах затори – це не тільки втрачений час, а ще й страшенний стрес. Машини буксують у сніговому місиві, ледь не зриваються униз. Короленко, Троїцька, вулиця 6-ї Стрілецької дивізії, Селянський та Кодацький узвози – усюди одна й та сама картина.

Дуже важко було дістатися правого берега зі Слобожанського проспекту. Аби хоч якось підтримати одне одного, містяни почали жартувати в одному з онлайн-сервісів мап.

Та згодом стало не до жартів. По обіді снігопад посилився й всі зрозуміли: провести кілька години в заторі – це сувора реальність.

На годиннику пів на другу, ситуація погіршується. Рух у центрі міста фактично паралізовано: автівки не можуть ані піднятися, ані спуститися проспектом Дмитра Яворницького. У бік Набережної, де підйом до пам’ятника Слави пологіший, величезний затор.

Ціни на таксі злетіли у декілька разів. Як вам таке: піднятися проспектом Яворницького 2 кілометри – 120 гривень. Серйозніша поїздка містом – до 1000 гривень. Трамваєм теж не варіант, перший маршрут до години стояв через ДТП на рейках.

Та й пішки пересуватися непросто. Тротуари у заметах, подекуди слизькі. У травмпункті 16-ї лікарні ажіотаж. Пацієнтів щонайменше вдвічі більше, аніж зазвичай. Тільки вранці звернулися 14. Серед них й Геннадій. Каже, послизнувся на автобусній зупинці.

Перелами, забої, розтягнення та навіть поріз об лід. Травми – найрізноманітніші. Найсерйозніша – в літньої жінки. Завідувач застерігає: період реабілітації після невдалих падінь – тривалий.

Комунальники звітують: очищення вулиць почали ще о 3-й ночі. Наразі на дорогах міста працює 127 одиниць спецтехніки, використано понад півтори тисячі тонн реагентів. Визнають: дороги й тротуари не в кращому стані. Негода поки сильніша.

Аби полегшити ситуацію на дорогах, вирішили обмежити в’їзд усіх вантажівок до міста. Комунальники просять пасажирів з розумінням поставитися до збільшених інтервалів руху громадського транспорту, а автовласників – прибрати автівки з узбіч на стоянки. Це полегшить роботу спецтехніці. Синоптики ж додають: сильний снігопад триватиме до опівночі, припиняться опади лише під ранок. Отож без нагальної потреби краще з дому не виходити.