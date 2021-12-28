Буде сучасною та яскравою! На житломасиві Ігрень триває капітальний ремонт школи №122. Будівлі понад 100 років і вона давно потребувала змін. Ініціювали проєкт оновлення освітнього закладу народні депутати Дмитро Кисилевський та Дмитро Припутень. Роботи почалися восени й зараз продовжуються у напруженому режимі. Що вже змінилося у будівлі 122 школі та що планують зробити найближчим часом – дивіться у наступному сюжеті.

Роботи з капітального ремонту 122 школи йдуть за планом. Освітній заклад реконструюють в рамках програми Президента України “Велике будівництво”.

Те, що відразу не можна побачити, але ж його зроблено – це гідроізоляція фундаменту, заміна тепло- та електромереж.

А те, що видно наочно, це заміна вікон, наприклад. Конструкції склопакетів, за словами підрядників, обрані за найкращими параметрами. Вони будуть зберігати тепло всередині приміщень школи та прикрашати її ззовні.

Великі фігурні вікна стануть доповненням до історичного вигляду будівлі, бо вони ззовні ламіновані під фасад. Взагалі проєктувальники врахували усі естетичні вимоги до оснащення сучасного освітнього простору.

Проєкт реконструкції навчального закладу та його втілення – результат спільних зусиль облдержадміністрації та народних депутатів України.

У школі навчаються близько 500 учнів. На час ремонту їх гостинно приймає 110 міська школа. Втім тутешні школярі чекають повернення у рідні стіни, які стануть зовсім іншими.

Навчальний заклад школа №122 це близько двох тисяч квадратних метрів приміщень й велика пришкільна територія. На неї передбачені відкриті спортивні майданчики та багатофункціональний стадіон.