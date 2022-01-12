Через часткове перекриття проспекту Яворницького у середмісті виникли затори

12.01.2022 18:59

Затори й транспортні незручності. На проспекті Дмитра Яворницького частково обмежили автомобільний рух. Все через будівельні роботи в метрополітені. Тепер увесь наземний транспорт курсує об’їзними маршрутами. Як оптимально переміщуватись середмістям та скільки триватимуть обмеження – Софія Куценко знає.

Будівництво дніпровського метрополітену – у розпалі! Аби у місті нарешті з’явилась підземка, довелось на деякий час пожертвувати наземним транспортом. Так відсьогодні частково обмежили рух на проспекті Яворницького.

Головну автомобільну артерію перекрили в одному напрямку – від Фабра до Шмідта. Обмежили рух і провулком Скориківським – від вулиці Князя Ярослава Мудрого до самого проспекту. Все через планові роботи зі зведення метрополітену та перенесення комунікацій водоканалу. Рух буде обмежений до 17 січня.

Зміни стосуються як громадського, так і особистого транспорту. Тролейбусні й трамвайні маршрути, що перетинають ділянку перекриття, суттєво зміняться. Торкнуться обмеження й автобусних маршрутів. А їх тут аж чотири.

Однак транспортного колапсу, на жаль, не уникнути. Навіть вдень у середмісті – чисельні затори. Водночас пішохідний рух залишається доступним. Люди до будівельних робіт ставляться по різному.

Нагадаємо, у метрополітені ведуться активні роботи з будівництва трьох центральних станцій. Відкрити їх планують у 2025.

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